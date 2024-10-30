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10:42, 30 октября 2024Культура

Звезду сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в Москве

Shot: звезду сериала «Интерны» Ильина экстренно прооперировали в Москве

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актера Александра Ильина, известного по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», экстренно прооперировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с аппендицитом. Накануне он жаловался на резкие боли в животе. На данный момент Ильин восстанавливается в палате после оперативного вмешательства, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что госпитализированную актрису театра имени Вахтангова Алену Яковлеву выписали из больницы. Артистка провела в стационаре пять дней.

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      Варвара Кошечкина
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