Звезду сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в Москве

Shot: звезду сериала «Интерны» Ильина экстренно прооперировали в Москве

Актера Александра Ильина, известного по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», экстренно прооперировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с аппендицитом. Накануне он жаловался на резкие боли в животе. На данный момент Ильин восстанавливается в палате после оперативного вмешательства, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что госпитализированную актрису театра имени Вахтангова Алену Яковлеву выписали из больницы. Артистка провела в стационаре пять дней.