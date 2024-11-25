Риелтор спас российского пенсионера от жилищных аферистов

В Уфе риелтор уберег пенсионера от продажи квартиры аферистам

В Уфе агент по недвижимости уберег пенсионера от уловки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба местной Госавтоинспекции.

Поддавшись на уговоры аферистов, пожилой горожанин начал поиски риелтора. В разговоре с агентом он поделился, что продажа квартиры требуется для решения проблем с медицинским полисом — якобы у него вышел срок действия, что влечет за собой проблемы с законом. Пенсионер поверил легенде, сочиненной махинаторами, однако риелтор подверг ее сомнению. Агент посоветовал клиенту позвонить родственникам. Увидев, как мужчина при попытке перевода денег в банке попросил наличные, риелтор уверился в своих подозрениях. Пенсионера отвезли в полицию. Правоохранителям уфимец признался, что уже перевел мошенникам больше 300 тысяч рублей.

Ранее бдительность риелтора спасла пенсионера в Королеве. Житель Подмосковья поверил, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, а он сам стал фигурантом уголовного дела. Чтобы спасти свое честное имя и средства, мужчина согласился перевести все накопления на «безопасный» счет, а затем решился и на продажу жилья.