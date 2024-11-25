Economist: ситуация с мобилизацией на Украине может стать непоправимой

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) имеется серьезная нехватка личного состава из-за того, что кампания мобилизации не выполнена даже на две трети от цели. Об этом украинские военнослужащие рассказали британскому изданию The Economist.

Утверждается, что ситуация с мобилизацией к весне 2025 года может стать непоправимой. При этом качество новобранцев является «еще более крупной проблемой» для Киева, поскольку они «либо слишком стары, либо не мотивированы».

Командир одного батальона ВСУ заявил журналу, что большую часть мобилизованных составляют люди от 45 лет. «Мне присылают парней старше 50 лет с записками от врачей, что они слишком не здоровы для того, чтобы служить», — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские власти будут «выскребать» людской резерв для мобилизации. Он уверен, что в стране снизят число категорий граждан, умеющих право на бронь от службы.