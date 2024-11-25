В Британии заявили о выполнении плана мобилизации на Украине на две трети

The Economist: Украина смогла выполнить план мобилизации лишь на две трети

Мобилизационная кампания на Украине потерпела неудачу. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, Киев смог набрать лишь две трети от запланированного числа. Отмечается, что

то не смогло решить вопрос нехватки личного состава в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале также утверждается, что ситуация с мобилизацией к весне 2025 года может стать непоправимой. При этом качество новобранцев является «еще более крупной проблемой» для Киева, поскольку они «либо слишком стары, либо не мотивированы».

В начале ноября депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская признала, что план Генерального штаба ВСУ по мобилизации на 2024 год не будет выполнен. Она уточнила, что Украина ослаблена по этому вопросу с сентября. По ее словам, мотивация военных падает из-за дефицита ресурсов и накопившейся усталости.

