Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:07, 25 ноября 2024Мир

В Германии выдвинули Киеву требование по «Северным потокам»

Общественники ФРГ потребовали компенсацию от Киева за подрыв «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Немецкое движение Stoppt die Sanktionen потребовало от Украины компенсацию за подрыв «Северных потоков». Его заявление приводит ТАСС.

В тексте утверждается, что ответственность Киева за диверсию на газопроводах очевидна. Там также говорится о том, что произошедшее является целенаправленной атакой на Германию и ее экономику. «Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб, как физический, так и упущенную выгоду», — подчеркивает Stoppt die Sanktionen.

Движение также призвало власти ФРГ прекратить поддержку Украины до тех пор, пока республика не будет привлечена к ответственности за содеянное. «Террористический акт против "Северных потоков" должен быть немедленно и полностью компенсирован. Никаких переговоров, никаких оправданий», — сказано в заявлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

      Юрист рассказала об особенностях получения тринадцатой зарплаты

      В Германии выдвинули Киеву требование по «Северным потокам»

      В Турции предрекли крах США при одном условии

      Мужчина зашел в туалет и наткнулся на незваного гостя

      Россиянам назвали самый короткий световой день

      Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

      Блогер описал некоторые законы в Германии фразой «русскому не понять»

      В США обвинили Байдена в разжигании ядерной войны

      На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше