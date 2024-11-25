Общественники ФРГ потребовали компенсацию от Киева за подрыв «Северных потоков»

Немецкое движение Stoppt die Sanktionen потребовало от Украины компенсацию за подрыв «Северных потоков». Его заявление приводит ТАСС.

В тексте утверждается, что ответственность Киева за диверсию на газопроводах очевидна. Там также говорится о том, что произошедшее является целенаправленной атакой на Германию и ее экономику. «Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб, как физический, так и упущенную выгоду», — подчеркивает Stoppt die Sanktionen.

Движение также призвало власти ФРГ прекратить поддержку Украины до тех пор, пока республика не будет привлечена к ответственности за содеянное. «Террористический акт против "Северных потоков" должен быть немедленно и полностью компенсирован. Никаких переговоров, никаких оправданий», — сказано в заявлении.