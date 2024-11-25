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06:17, 25 ноября 2024Мир

В Греции сообщили о планах еще одной страны вступить в НАТО

«Катимерини»: Кипр представил США план вступления в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Никос Христодулидис

Никос Христодулидис. Фото: Marton Monus / Reuters

Кипр планирует вступить в НАТО. Об этом сообщила греческая газета «Катимерини».

По данным издания, стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом еще в конце октября. Утверждается, что детализированный и продуманный план рассчитан на долгосрочный период и состоит из многих взаимозависимых этапов. В то же время, перспективы успешного членства Кипра в альянс напрямую зависят от урегулирования кипрского вопроса и улучшения отношений с Турцией.

Кроме того, Кипр также обратился к США с просьбой о закупке военной техники, говорится в статье.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что война между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса. Он призвал США и страны альянса не допустить развития противостояния между Анкарой и Афинами, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.

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