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02:38, 15 августа 2024Мир

В Польше предупредили о возможной войне внутри НАТО

Генерал Скшипчак: конфликт Турции и Греции из-за Кипра приведет к распаду НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Война между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в интервью изданию Fakt заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то Грецию. Это будет конец НАТО», — сказал военачальник, добавив, что президент России Владимир Путин только ждет этого.

По его словам, в случае начала подобного конфликта НАТО не сможет принимать прямое участие в нем и будет стремиться решить споры дипломатическим путем. Он призвал США и страны альянса не допустить развития противостояния между Анкарой и Афинами, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что, несмотря на неоднозначные заявления ряда политических лидеров Запада относительно членства в НАТО, вероятность распада альянса невелика. Он подчеркнул, что НАТО — это большой рынок сбыта оружия, который невыгодно терять.

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      Артём Верейкин
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