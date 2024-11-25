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18:26, 25 ноября 2024Бывший СССР

В Литве исключили взрыв в воздухе перед крушением самолета в Вильнюсе

Глава НЦКУ Литвы Виткаускас: взрыв в рухнувшем в Вильнюсе самолете был на земле
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Lukas Balandis / BNS / Reuters

Взрыв и последующее горение рухнувшего в Вильнюсе самолета DHL произошли на земле. Подрыв в воздухе судна перед крушением исключил глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Похоже, что весь дым, горение, взрыв случились с самолетом, уже соприкоснувшимся с землей. Это версия, что что-то было в воздухе, не знаю, надо смотреть, но не похоже», — заявил чиновник.

Он добавил, что более точные результаты даст исследование бортовых приборов.

Утром 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. О пострадавших на земле не сообщается.

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