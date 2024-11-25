Появились подробности о разбившемся в Вильнюсе самолете

FlightAware: разбившийся в Литве грузовой самолет DHL летел из Лейпцига

Грузовой самолет компании по доставке грузов DHL, который разбился в Вильнюсе, летел туда из Германии. Об этом следует из данных профильного портала FlightAware.

Согласно имеющейся на сайте информации, самолет Boeing 737-400 вылетел из аэропорта Лейпцига в 5:08 по московскому времени. В 6:31 мск было получено сообщение о взрыве.

Прежде стало известно, что самолет DHL упал на жилые дома в столице Литвы. Подробности о пострадавших в результате крушения пока остаются неизвестны, идет спасательная операция.

Ранее в турецком аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут». У лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) возник пожар в одном из двигателей во время посадки, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.