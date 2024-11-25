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15:44, 25 ноября 2024Экономика

В Москве открылось кафе для белок

В московском парке Горького открылись беличьи кафе
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В московском парке Горького открылись кафе для белок. Об этом сообщает официальный Telegram-канал парка.

В пресс-службе парка отметили, что механизм кормушки довольно прост: орехи засыпаются в короб, чтобы те не отсыревали. Узкая щель снизу затрудняет доступ голубям и воронам. Отмечается, что белкам нравится выковыривать орехи по одному, и конструкция позволяет это сделать.

В рационе белок должны быть орехи фундука или лещины в скорлупе, кедровые орешки и грецкие орехи в скорлупе, небольшие кусочки сушеных яблок, груш или ягод, кусочки свежей моркови, огурца или тыквы, несоленые и нежареные семена тыквы, арбуза и подсолнуха.

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В пресс-службе парка Горького добавили, что белкам не подойдут соленые, сладкие или очищенные орехи, чипсы, картошка-фри и попкорн, арахис, миндаль, косточки от слив и вишни, белокочанная капуста и репа. Орехи в скорлупе помогают грызунам стачивать зубы, к тому же, орехи без скорлупы не смогут долго лежать в земле и испортятся, объяснили там.

С понижением ночных температур ниже нуля белкам необходима помощь с поиском еды. Однако подкармливать грызунов нужно осторожно, поскольку от избытка калорийной пищи они могут набрать вес и стать неуклюжими, а значит, легкими мишенями для других животных и ворон, отметили в пресс-службе парка.

Ранее посетители Косинского парка в Москве заметили, как крыса решила взять на себя роль белки: начала ловко перебираться по веткам деревьев, а также забралась в кормушку, предназначенную для белок, и забрала еду.

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