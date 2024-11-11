Заменившие белок крысы в московском парке попали на видео

В Косинском парке в Москве вместо белок по деревьям начали бегать крысы

В Косинском парке в Москве белок заменили крысы. Посетители поделились видео, которое опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

На ролике можно увидеть крупную крысу, ловко перебирающуюся по веткам деревьев. Грызун забрался в кормушку, предназначенную для белок, и забрал еду. Отмечается, что обитающие в столичном парке крысы не боятся людей.

Ранее в одной из школ Калининграда учащиеся засняли на видео бегающих по раздевалкам учебного заведения крыс. Животные рассмешили школьников — за кадром слышно громкий смех.

Крысы также обнаружились в жилом доме в Барнауле. В сентябре местные жители пожаловались на сырость, плесень и нашествие грызунов.