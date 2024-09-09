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17:35, 9 сентября 2024Экономика

Учащихся российской школы рассмешили носящиеся крысы

Крысы обнаружились в одной из школ Калининграда

Фото: Carlos Aranguiz / Shutterstock / Fotodom

В школе №6 Калининграда появились крысы, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Бегающее по раздевалке животное заметили учащиеся школы на улице Ульяны Громовой. На опубликованной видеозаписи слышен громкий смех школьников, наблюдающих за животным. Где именно обитают грызуны, неизвестно.

Ранее стало известно, что крысы и плесень оккупировали один из домов в Барнауле. На сырость и нашествие вредителей пожаловались жители пятиэтажки по улице Советской Армии. Отмечается, что крысы пока не проникли в квартиры, но жильцы регулярно слышат, как они скребутся.

Также сообщалось о плесени и гигантских крысах, захвативших дом во Владимире. Жильцы рассказали, что оказались вынуждены бороться с вылезающими из унитазов огромными грызунами, а также текущей крышей.

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      Мария Черкасова
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