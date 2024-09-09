Учащихся российской школы рассмешили носящиеся крысы

Крысы обнаружились в одной из школ Калининграда

В школе №6 Калининграда появились крысы, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Бегающее по раздевалке животное заметили учащиеся школы на улице Ульяны Громовой. На опубликованной видеозаписи слышен громкий смех школьников, наблюдающих за животным. Где именно обитают грызуны, неизвестно.

Ранее стало известно, что крысы и плесень оккупировали один из домов в Барнауле. На сырость и нашествие вредителей пожаловались жители пятиэтажки по улице Советской Армии. Отмечается, что крысы пока не проникли в квартиры, но жильцы регулярно слышат, как они скребутся.

Также сообщалось о плесени и гигантских крысах, захвативших дом во Владимире. Жильцы рассказали, что оказались вынуждены бороться с вылезающими из унитазов огромными грызунами, а также текущей крышей.