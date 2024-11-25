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01:26, 25 ноября 2024Мир

В ОАЭ арестовали подозреваемых в убийстве раввина

В ОАЭ задержали троих подозреваемых в убийстве израильского раввина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В ОАЭ задержали троих подозреваемых в убийстве израильского раввина Цви Когана. Об этом сообщает Khaleej Times.

Утверждается, что к преступлению были причастны граждане Узбекистана. МИД Израиля охарактеризовал убийство раввина как «теракт на почве антисемитизма».

«В связи с этим преступлением власти задержали трех человек», — указано в сообщении. Подробности ареста не приводятся.

Ранее в ОАЭ нашли тело пропавшего израильского раввина. Автомобиль Когана со следами борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Отмечается, что к нападению на раввина может быть причастен Иран.

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