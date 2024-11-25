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04:25, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

В Польше задумались о последствиях конфликта с Россией после применения «Орешника»

Журналист Крупа: до поляков начала доходить идея о последствиях конфликта с РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

После того, как Соединенные Штаты Америки разрешили Украине бить вглубь России и ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, жители Польши задумались о последствиях полноценного конфликта с Москвой. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted рассказал польский журналист Майк Крупа.

«Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку (...) наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории», — объяснил он.

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