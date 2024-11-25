В Раде ужаснулись тысячами вернувшихся в новые регионы России с Украины людей

Депутат Рады Ткаченко: 150 тыс. людей вернулись с Украины в новые регионы России

Порядка 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, которые вошли в состав России, вернулись домой с Украины. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил депутат Верховной Рады Максим Ткаченко.

«На мой взгляд, это ужасные цифры», — прокомментировал он имеющиеся данные.

По словам Ткаченко, на подконтрольных Украине территориях временно перемещенным лицам не оказали «должной помощи». Им не предоставили жилье, социальную поддержку, компенсации, работу, объяснил депутат Рады.

Он также добавил, что украинские работодатели относятся к данной группе людей скептически и предлагают им низкооплачиваемые вакансии.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из-за социально-экономических трудностей внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Вооруженным силам республики территории.