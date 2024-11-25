В России допустили появление новой льготной ипотеки для нескольких категорий граждан

Сенатор Епифанова: в России может появиться льготная ипотека для учителей

Летом 2025 года в России может появиться новая льготная ипотека для нескольких категорий граждан, включая учителей и врачей. Ставка составит 12 процентов годовых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сенатора, арбитражного управляющего Минюста России Ольги Епифановой.

«До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении», — рассказала она. Сенатор добавила, что в первой половине 2025 года могут стартовать новые ипотечные программы, связанные со списками Минпромторга. Это может затронуть наиболее приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности, включая космос и оборонно-промышленный комплекс.

По словам Епифановой, власти также могут пересмотреть «Сельскую ипотеку». Допускается, что программа станет более узкой и исключит покупку жилья рядом с крупными городами.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку жилья до снижения ипотечных ставок до 10-12 процентов. При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшее время этого не произойдет.