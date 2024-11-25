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16:26, 25 ноября 2024Россия

В российском регионе сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ

В Курской области сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области сбили четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Атака со стороны Украины была совершена на приграничные районы Курской области. Ее отразили российские военные с помощью системы противовоздушной обороны.

В четверг, 21 ноября, сообщалось, что ВСУ использовали управляемую авиационную бомбу и 11 ракет Himars для нанесения ударов по усадьбе князей Барятинских в Курской области. Повреждения получили пять автомобилей, саму усадьбу удары никак не затронули.

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