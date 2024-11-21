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09:47, 21 ноября 2024Россия

ВСУ ударили Himars по княжеской усадьбе в приграничном регионе России

Shot: ВСУ ударили Himars по княжеской усадьбе Барятинских в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям канала, по историческому зданию в российском приграничном регионе было выпущено 11 ракет и одна управляемая авиационная бомба.

В результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. Повреждения получили пять автомобилей, саму усадьбу удары никак не затронули.

До этого украинская сторона нанесла массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области.

20 ноября сообщалось, что США разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

ЖЗЛ
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