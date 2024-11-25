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06:02, 25 ноября 2024Мир

В Турции предрекли крах США при одном условии

Политик Топкурулу: США грозит крах при появлении альтернативы доллару
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

США грозит крах при одном условии — создании альтернативной платежной системы, способной заменить доллар. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

По его словам, на сегодняшний день доверие к доллару подорвано из-за санкционной политики Запада. Он подчеркнул, что утрата доверия к доллару вынуждает страны искать альтернативы американской валюте.

«Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного средства. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США», — сказал политик.

Ранее госдолг США обновил исторический максимум и превысил отметку в 36 триллионов долларов. Как указано в отчете американского министерства финансов, госдолг США, составлявший в январе 34 триллиона долларов, увеличился за этот год на 2 триллиона долларов.

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