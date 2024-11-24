Минфин: госдолг США превысил 36 триллионов долларов

Госдолг США обновил исторический максимум и превысил отметку в 36 триллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.

В отчете говорится, что госдолг США, составлявший в январе 34 триллиона долларов, увеличился за этот год на 2 триллиона долларов.

При этом, по оценке Международного валютного фонда, к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. При этом там предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США по состоянию на октябрь 2024 года вырос на 287 процентов и составил 257 миллиардов долларов. Отмечается, что в сентябре 2023 года бюджет США получил 75 миллиардов долларов в виде налогов. По итогам прошедшего года дефицит составил 67 миллиардов долларов.