В США заявили о росте дефицита бюджета на 287 процентов

Reuters: дефицит бюджета США вырос на 287% до $257 млрд.

Дефицит бюджета США по состоянию на октябрь 2024 года вырос на 287 процентов и составил 257 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское министерство финансов.

Отмечается, что в сентябре 2023 года бюджет США получил 75 миллиардов долларов в виде налогов. По итогам прошедшего года дефицит составил 67 миллиардов долларов.

При этом Минфин отмечает, что дефицит в 257 миллиардов долларов является завышенным. Подчеркивается, что скорректировать бюджет предстоит администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп высказал идею погасить госдолг США в размере 35 триллионов долларов (около 3,4 квадриллиона рублей — прим. «Ленты.ру») при помощи криптовалюты. «Я напишу на маленьком листке бумаги: "35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга"», — заявил политик.