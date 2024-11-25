В загоне со свиньями нашли 17-летнюю россиянку со следами укусов

В Красноярском крае в загоне со свиньями нашли искусанное тело школьницы

В Красноярском крае прокуратура организовала проверку после обнаружения искусанной 17-летней девочки в загоне для свиней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 23 ноября одиннадцатиклассница пришла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома в селе Ушканка, пока ее родители уехали в Красноярск. Ближе к полуночи друг потерпевшей нашел ее в загоне со свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного. Он позвал на помощь соседей, но спасти школьницу не удалось.

Правоохранители устанавливают причины трагедии. Возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинении смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае перед судом предстанет 35-летняя местная жительница за расправу над подругой, совершенную 16 лет назад.