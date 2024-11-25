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13:30, 25 ноября 2024Мир

Израиль накажет израильскую газету

CNN: кабмин Израиля проголосовал за введение санкций против газеты Haaretz
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за введение санкций против старейшей израильской газеты Haaretz. Об этом сообщает CNN.

По данным американского телеканала, решение правительство связано с критическими материалами Haaretz о боевых действиях в секторе Газа после теракта ХАМАС 7 октября и ее призывами привлечь к ответственности некоторых израильских чиновников.

«Haaretz охарактеризовала этот шаг как попытку "заставить замолчать критическую, независимую газету"», — передает CNN.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС обсудят вопрос ввода торговых и политических санкций против Израиля. Речь идет о возможности запрета на импорт в Европу продукции, произведенной на оккупированных Израилем территориях сектора Газа.

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