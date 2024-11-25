Израиль накажет израильскую газету

CNN: кабмин Израиля проголосовал за введение санкций против газеты Haaretz

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за введение санкций против старейшей израильской газеты Haaretz. Об этом сообщает CNN.

По данным американского телеканала, решение правительство связано с критическими материалами Haaretz о боевых действиях в секторе Газа после теракта ХАМАС 7 октября и ее призывами привлечь к ответственности некоторых израильских чиновников.

«Haaretz охарактеризовала этот шаг как попытку "заставить замолчать критическую, независимую газету"», — передает CNN.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС обсудят вопрос ввода торговых и политических санкций против Израиля. Речь идет о возможности запрета на импорт в Европу продукции, произведенной на оккупированных Израилем территориях сектора Газа.

