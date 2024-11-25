Врач оценил новую внешность Линдси Лохан и перечислил возможные пластические операции

Врач Джонни Беттеридж: Линдси Лохан могла сделать ринопластику и подтяжку лица

Врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона перечислил возможные пластические операции американской актрисы и певицы Линдси Лохан. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 296 тысяч подписчиков.

Эксперт оценил обновленную внешность 38-летней звезды на недавних снимках и пришел к выводу, что она прибегала к помощи хирургов. Согласно его предположениям, артистка могла сделать подтяжку бровей и лица, пластику верхних век, ринопластику, коррекцию и увеличение губ, а также прибегнуть к инъекциям ботокса и филлеров.

Кроме того, медик внес в данный список установку виниров и лазерную шлифовку и отметил, что знаменитость занимается уходом за кожей под руководством дерматолога. «Стоимость всех этих процедур в целом составит порядка 200-300 тысяч долларов [примерно 21-31 миллион рублей]», — указал специалист.

В августе Джонни Беттеридж также перечислил возможные пластические операции экстремально похудевшей певицы Кристины Агилеры.