Врач перечислил возможные пластические операции экстремально похудевшей Кристины Агилеры

Врач Беттеридж: Кристина Агилера перенесла подтяжку лица и блефаропластику

Врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона перечислил возможные пластические операции экстремально похудевшей Кристины Агилеры. На соответствующий пост в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание Daily Mail.

По словам специалиста, 43-летняя знаменитость, которая резко сбросила вес, перенесла подтяжку лица и блефаропластику. «Одним из явных признаков подтяжки является поднятая бровь и глаз. Это придает взгляду гораздо более заостренный вид», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт предположил, что звезда вколола филлеры, а также установила виниры. «Главные изменения, которые я сразу вижу, — это ее нос — он стал намного острее и более приподнятый», — заявил Беттеридж.

Ранее в августе Кристина Агилера ответила на шквал хейта из-за резкого похудения. Знаменитость заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для снижения веса.