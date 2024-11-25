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07:29, 25 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ попали в «огневой мешок» в ДНР

Рогов: ВСУ попали в «огневой мешок» южнее Курахово в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он уточнил, что речь идет о подразделениях, находящихся в районе трех населенных пунктов. Так, по словам Рогова, российские военные полностью выбили противника из села Ильинка. Кроме того, они почти полностью взяли под контроль Елизаветовку, сейчас идет зачистка западной части населенного пункта, добавил он. Помимо этого, Рогов рассказал об активных боях в Романовке.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предрек скорое отступление ВСУ из Курахово. Он также полагает, что этому будут сопутствовать большие потери личного состава.

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