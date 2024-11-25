Женщинам перечислили правила безопасных свиданий с новым партнером

Чтобы свидание с новым знакомым прошло безопасно, важно встречаться с ним в людном месте и соблюдать еще несколько простых правил. Их женщинам перечислила психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Надежда Ильина в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт подчеркнула, что первое свидание обязательно должно проходить в людном месте: кафе, ресторане или в парке. Это позволит почувствовать себя в безопасности и в любой момент прервать встречу, если что-то вдруг пойдет не так. «Прислушивайтесь к своей интуиции. Если чувствуете дискомфорт или человек ведет себя странно — лучше уйти. Ваша безопасность важнее любых попыток "дать шанс"», — предупредила психолог.
Также, по словам Ильиной, лучше отправить друзьям контактные данные своего визави, место и время встречи.
Во время свидания держите телефон заряженным и под рукой. Установите приложение для вызова такси и сохраните номера экстренных служб
При этом приезжать на свидание психолог посоветовала на своем или общественном транспорте. «Не позволяйте потенциальному партнеру подвозить вас домой, чтобы не раскрыть свое местоположение, пока не начнете доверять ему», — пояснила она.
Наконец, Ильина напомнила, что во время первой встречи с незнакомым человеком стоит контролировать количество потребляемого алкоголя. Эксперт предложила ограничиться максимум одним-двумя коктейлями, чтобы сохранить ясность ума.
Ранее 24-летняя австралийка Руби Джейд рассказала о своей необычной подработке. Девушка работает танцовщицей, а вечерами ходит на свидания за деньги. Клиенты водят ее по дорогим ресторанам и осыпают подарками, однако свидания никогда не заканчиваются сексом.