Женщинам раскрыли неочевидные причины отсутствия эффекта ухода за кожей

Бьюти-эксперт Носкова: интенсивный уход за кожей может привести к проблемам

Чрезмерно интенсивный домашний уход за кожей может привести к проблемам, заявила бьюти-эксперт, основательница и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge Елена Носкова. Эту и некоторые другие неочевидные причины отсутствия положительного эффекта от домашнего ухода она раскрыла женщинам в разговоре с «Лентой.ру».

Носкова обратила внимание на то, что сегодня мода на гиперуход сменяется трендом на так называемый скинимализм — минимальное использование уходовой и декоративной косметики, а также вдумчивое использование индивидуально подобранных средств.

По ее словам, чрезмерно насыщенный уход за кожей может ухудшить ее состояние, особенно если в составе средств есть компоненты, которые стоит применять дозированно и по рекомендации специалиста. Например, кислоты и ретинол могут привести к обезвоживанию и шелушению, а избыток витамина С — к раздражению или повышенной чувствительности к воздействию солнца, объяснила эксперт.

Сказаться на качестве кожи может и неправильное очищение, отметила она. Для ежедневного применения Носкова посоветовала выбирать средства с деликатными пенящимися текстурами. Внимание следует уделить тому, какие активные компоненты есть в составе средства.

Очищение «до скрипа» также негативно сказывается на состоянии кожи: агрессивные составы нарушают кислотно-щелочной баланс и повреждают эпидермис Елена Носкова бьюти-эксперт

Кроме того, как отметила Носкова, в погоне за натуральными составами некоторые женщины отказываются от комплексных средств в пользу натуральных масел в чистом виде — кокосового, карите, авокадо. «Жирные текстуры нарушают естественный липидный слой, а вместе с тем — защитный барьер и регуляцию влаги. Выход — натуральная косметика с маслами в составе», — резюмировала эксперт.

Ранее Елена Носкова назвала главную ошибку в уходе за кожей. При выборе косметических средств многие женщины не учитывают индивидуальные особенности и потребности кожи, считает бьюти-эксперт.