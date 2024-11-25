Жителей Киева призвали не выходить на улицу

Власти призвали жителей Киева не выходить на улицу из-за ухудшения воздуха

Власти Киева призвали местных жителей не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха. Об этом пресс-служба Киевской Государственной Городской Администрации (КГГА) написала в Telegram-канале.

«В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)», — заявили в администрации. В связи с этим власти рекомендовали гражданам закрыть окна и пить больше воды.

Предположительно, причиной ухудшения воздуха стали метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра. Уточняется, что радиационный фон находится в пределах нормы.

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