Киевлян призвали не выходить на улицу. Что случилось?

Власти Киева призвали жителей не выходить на улицу из-за взвешенных частиц

Жителям Киева рекомендовали не выходить на улицу. Такие советы дала пресс-служба Киевской Государственной Городской Администрации (КГГА).

«В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)», — заявили в администрации. Помимо советов не выходить на улицу, власти призвали горожан закрыть окна и пить много воды.

Причиной ухудшения состояния воздуха могли стать метеорологические условия

Как сообщают украинские СМИ, над городом висит смог вперемешку с туманом. По данным мониторинговых сервисов, Киев уже на первом месте по стране среди городов с наиболее тяжелой атмосферой, передает «Страна».

По предварительной информации, причиной стали метеорологические условия. В частности, это могло произойти из-за низкой скорости ветра. Уточняется, что радиационный фон находится в пределах нормы.

Ранее ухудшение состояния воздуха в Киеве фиксировалось 20 сентября. Местных жителей также призывали отказаться от выходов на улицу, закрыть окна и наладить питьевой режим. Кроме того, киевлянам посоветовали включить очистители воздуха на максимум, если они есть. Тогда загрязнения воздуха связали с пожарами в экосистеме Киевской области.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев оказался в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом

20 сентября Киев оказался на первом месте в рейтинге крупных городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на данные мониторингового агентства IQAir. Он опередил классических лидеров этого списка — Каир, Джакарту, Лахор и некоторых других. Загрязненность в городе классифицировалась как «нездоровая», так как концентрация вредных веществ в воздухе превышала допустимую норму в 17 раз.

В настоящее время, согласно рейтингу компании, Киев расположился на 30 строчке соответствующего рейтинга. Индекс качества воздуха украинской столицы сейчас держится около 73 — это считается умеренной степенью загрязнения.