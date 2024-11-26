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10:17, 26 ноября 2024Ценности

50-летняя Кейт Мосс снялась в корсетном бюстгальтере для Zara

50-летняя супермодель Кейт Мосс снялась в корсетном бюстгальтере для бренда Zara
Мария Винар

Фото: Mert & Marcus / Vogue

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном виде для рекламной кампании модного бренда Zara. Соответствующие снимки приводит British Vogue.

Так, на одном размещенном фото 50-летняя манекенщица предстала в облегающих брюках с высокой посадкой и корсетном бюстгальтере, чашки которого оформлены стеклянными вставками в виде капель. Мосс позировала с яркими графичными стрелками, раздвинув ноги в стороны перед камерой.

Кроме того, модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт запечатлели знаменитость в зеленом мини-платье с разрезом на бедре и полупрозрачной шелковой кофте без рукавов, дополненной цветочным принтом и длинным шлейфом.

Ранее сообщалось, что Кейт Мосс посетила ночной клуб в Лондоне в откровенном наряде и восхитила фанатов.

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