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09:32, 8 ноября 2024Ценности

50-летняя Кейт Мосс вышла в свет в мини-платье и восхитила фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская супермодель Кейт Мосс посетила ночной клуб в Лондоне в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица вышла в свет в черном мини платье, поверх которого надела классическое пальто. Кроме того, звезда дополнила образ капроновыми колготками и туфлями на каблуках. При этом в руках она держала пестрый платок.

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Поклонники оценили внешний вид Мосс в комментариях под материалом. «Кейт просто великолепна!», «Она выглядит потрясающе, как всегда», «Кейт Босс», «Как же круто она выглядит», — написали они.

В октябре 50-летняя Кейт Мосс снялась в прозрачном топе без бюстгальтера. В опубликованном рекламном ролике манекенщица предстала перед камерой, лежа на диване в кафе, в темно-зеленом изделии, сквозь который просвечивалась грудь.

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