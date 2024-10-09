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04:16, 9 октября 2024Ценности

50-летняя Кейт Мосс снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Кейт Мосс снялась в прозрачном топе без бюстгальтера для рекламы Saint Laurent

Кадр: Yves Saint Laurent

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий ролик появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда Saint Laurent.

В опубликованном рекламном ролике 50-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа на диване в кафе, в темно-зеленом прозрачном топе, сквозь который просвечивалась обнаженная грудь. Помимо этого, звезда надела меховую накидку и обтягивающую юбку шоколадного оттенка.

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Образ дополнили аксессуары в виде массивных браслетов и серег, а также укладка в виде пучка и макияж.

Ранее Мосс упала со стула на дне рождения дочери. Манекенщицу в черном мини-платье заметили, когда она выходила из ресторана Cibus, где проходила вечеринка.

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      Карина Черных
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