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11:40, 26 ноября 2024Ценности

59-летняя популярная актриса похвасталась фигурой в бикини

59-летняя популярная актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини
Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость поделилась фото со съемки коллекции купальников собственного модного бренда. Так, звезда «Остина Пауэрса» предстала перед фотографом в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и белых плавок с низкой посадкой. При этом она повязала на талию прозрачное парео и уложила волосы в «мокрую» прическу.

«За кадром», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли в пляжном халате обнажила грудь в новом видео.

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