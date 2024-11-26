Комик Роган грубо послал Зеленского и обвинил в разжигании третьей мировой войны

Американский комик Джо Роган в эфире своего подкаста обвинил президента Украины Владимира Зеленского и действующего президента США Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны против России.

Роган заявил, что не чувствует себя в безопасности, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) пускают ракеты вглубь России. «Зеленский говорит, что [президент России Владимир] Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик!» — сказал он.

Комик добавил, что уходящая администрация в Соединенных Штатах не имеет права принимать такие решения, как снятие запрета на удары дальнобойными ракетами по России. Он призвал Байдена в период передачи власти избегать действий, провоцирующих эскалацию конфликта. Роган также призвал стороны сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений Вооруженных сил Украины остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад. Политик обвинил Запад в том, что украинские силы испытывают сложности на востоке страны.