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11:08, 26 ноября 2024Россия

В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

Карасин: ВСУ интенсивно используют дроны для того, чтобы держать РФ в напряжении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для того, чтобы держать Россию в напряжении, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на ночную массированную атаку дронов ВСУ.

«Это полностью соответствует провокационному курсу нынешней киевской клики — держать в напряжении прежде всего Российскую Федерацию, а международное общественное мнение держать в состоянии нервозности. Отсюда идут всякие новости насчет поставок ракет. Отсюда идут слухи насчет того, что готовятся какие-то решения в Европе, в Соединенных Штатах. Идет информационная война», — заявил Карасин.

То, что наше ПВО сбивает 39 дронов, это говорит о том, что интенсивно используются эти беспилотники для того, чтобы держать и Россию, и международное общественное мнение в напряжении

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор отметил, что президент России Владимир Путин ранее предоставил недвусмысленный ответ на действия Украины и Запада.

«Президент утвердил новую доктрину ядерного сдерживания, где ключевым является слово сдерживание, чтобы люди понимали, что они шутят с огнем. Словом, ситуация очень нервная. Ее искусственно поддерживает вся медиаимперия Запада. Мы же стоим на своем, уверенно защищаем наши позиции», — заключил он.

В ночь на вторник, 26 ноября, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 беспилотников ВСУ над семью регионами России. Больше всего дронов — 24 — перехватили в Ростовской области. Еще пять сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.

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