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22:25, 26 ноября 2024Экономика

Бастрыкин заинтересовался жалобами жильцов 71-летнего полуразрушенного дома

СК проверит ситуацию с 71-летним разваливающимся домом в Шадринске
Полина Кислицына (Редактор)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Шадринске Курганской области на протяжении многих лет разваливается 71-летний многоквартирный дом. Проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Здание на улице Красноармейской, построенное в 1953 году, находится в крайне неудовлетворительном состоянии: целостность кровли нарушена, конструкции разрушаются, стены из-за постоянной сырости заросли плесенью, проводка неисправна, канализационная система отсутствует, а дворовая территория систематически затапливается. При этом, несмотря на то, что 19 лет назад физический износ строения составлял 50 процентов, дом до сих пор не признали аварийным. Многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции и проведение пять лет назад капремонта результатов не принесли.

По факту нарушения прав собственников здания СК России по Курганской области организовал проверку. Ее результаты обязаны доложить Александру Бастрыкину.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись жильцы 96-летнего дома в подмосковной Ивантеевке. После проведения капитального ремонта в 2022 году находившиеся и без того в плохом состоянии коммуникации здания пришли в негодность.

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