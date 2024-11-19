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21:33, 19 ноября 2024Экономика

Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников 96-летнего полуразрушенного дома

СК проверит ситуацию с 96-летним разваливающимся домом в Ивантеевке
Полина Кислицына (Редактор)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В подмосковной Ивантеевке на протяжении нескольких лет разваливается 96-летний дом. Проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Здание на улице Первомайской, 30/2, построенное в 1928 году, находится в крайне неудовлетворительном состоянии: стены и потолочные перекрытия частично разрушены, деревянные элементы конструкции прогнили, а системы отопления и водоснабжения работают неисправно. Проблемы с жильем усугубились после капитального ремонта 2022 года, когда из-за проведенных работ коммуникации здания пришли в негодность. Несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным. По словам жильцов, их многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата.

В администрации Пушкинского округа отрицают, что дом относится к категории аварийных. однако отмечают, что в нем проводился ряд ремонтных работ по восстановлению крыши, фасада, инженерных сетей, замене труб, стояков, электрощитов, а также окон в местах общего пользования. Чиновники рассказали, что решение о полноценном техобследовании здания принять не удалось: они утверждают, что управляющая компания в 2024 году пыталась организовать собрание жильцов для согласования проверки за их счет или через фонд капремонта, однако из-за недостаточного числа участников кворум не состоялся.

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По факту нарушения прав жильцов было возбуждено уголовное дело. Глава СК Бастрыкин поручил предоставить доклад о его расследовании.

Ранее в этот же день стало известно, что жильцы дома в Петропавловске-Камчатском четыре года дышат фекальными водами из-за соседки. Женщина отказывается пускать в свою квартиру рабочих для замены стояка и тройников.

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