Россияне пожаловались на двухлетний горячий источник в подвале дома

Жилой дом в центре Липецка уже два года заливает кипятком

В Липецке подвал жилого дома уже два года затапливает кипятком. О постоянных заливах в здании пишет издание «Новости Липецка».

От коммунальных аварий на протяжении двух лет страдает многоквартирный дом по улице Ленина в центре города. Горячий источник, разливающийся в подвале, только усугубляет аварийное состояние дома, жалуются собственники. За 70 лет в доме ни разу не проводился капитальный ремонт. В здании обветшали многие конструкции, протекает кровля, а из-за вечных подтоплений стены помещений начало размывать. В квартирах стоит сырость и разрастается плесень, но дальнейшее бездействие коммунальщиков может привести к разрушению всего здания, опасаются жильцы.

На проблему обратили внимание общественники. Активисты подчеркивают, что в таком виде использовать помещения в качестве убежищ невозможно. Аналогичная ситуация наблюдается и в других домах микрорайона.

Ранее кипятком залило улицу в другом российском городе, Екатеринбурге. Паром накрыло крыши близстоящих домов. Местные автовладельцы жалуются на последствия потопа — припаркованные машины начали примерзать и покрываться ледяной коркой.