Россияне пожаловались на многомесячное затопление дома стоками

В Волгограде дом затапливает нечистотами больше года

Жилой дом в Волгограде заливает нечистотами уже большого года. О бездействии управляющей компании жильцы рассказали агентству V102.RU.

От затянувшейся коммунальной аварии страдает девятиэтажка по улице Титова. Зловоние от застоявшихся фекалий распространилось по всему подъезду и доносится до квартир. Из затопленного сточными водами подвала наверх потянулись тараканы и крысы, от сырости в доме завелись и другие насекомые. По словам собственников, осмотревших помещение, текут стыки труб канализации. За год с лишним в подвале накопилось больше 30 сантиметров воды. Бетонный пол скрылся под черной жижей.

Множественные жалобы жильцов в управляющую компанию не остались без ответа, однако на деле это не отразилось. Ускорить решение проблемы горожане надеялись за счет обращений в жилинспекцию. В надзорном органе заключили, что коммуникации в доме действительно находятся в ненадлежащем состоянии, а стоки разгерметизированы. Еще в сентябре УК предписали провести ремонт систем, но ситуация не изменилась. При этом, по словам самих сотрудников организации, что все нужные работы в подвале уже были проведены, а течь отсутствует. Обнаруженный засор якобы был устранен, а трубопровод промыт гидравлическим способом. Впереди после осушки подвала — дезинсекция и борьба с грызунами, обещают коммунальщики. При этом в порче коммуникаций УК обвинила самих жильцов — собственники засорили трубы бумагой, ватными палочками и подгузниками. Получая такие «отписки», жильцы продолжают дышать смрадом и травить вредителей.

Ранее на двухлетний горячий источник в подвале дома пожаловались жители Липецка. Течь только усугубляет и без того аварийное состояние здания: за 70 лет в доме ни разу не проводился капитальный ремонт.