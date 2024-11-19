Россияне пожаловались на четырехлетнюю протечку канализации из-за соседки

В Петропавловске-Камчатском жильцы дома 4 года дышат нечистотами из-за соседки

В Петропавловске-Камчатском жильцы дома вынуждены четыре года дышать нечистотами и плесенью из-за соседки. О борьбе за чистый воздух пишет агентство «Камчатка».

На вечные протечки канализации жалуются собственники дома на проспекте Победы. Решить проблему можно, заменив стояк и все тройники с пятого по первый этаж здания. Однако для починки сетей коммунальщикам требуется предоставить доступ в квартиру на первом этаже — ее хозяйка наотрез отказывается впускать к себе рабочих. Ни жалобы соседей, ни требования управляющей компании не побудили женщину открыть дверь ремонтникам. Переубедить ее неспособен и штраф в размере 100 тысяч рублей. Горожанка не сдалась даже под натиском полиции, а взломать двери не положено по закону.

В итоге УК остается только составлять акты о повреждениях. Продвинуться дальше без доступа к коммуникациям на первом этаже нельзя, иначе никакой ремонт не спасет от дальнейших заливов. Все это время по стенам квартир текут сточные воды, растет грибок и разносится аромат экскрементов. Теперь собственники готовят коллективное обращение в Генпрокуратуру и администрацию президента.

Ранее на бездействие управляющей компании посетовали волгоградцы. Их дом заливает фекалиями уже больше года, за год с лишним в подвале накопилось больше 30 сантиметров воды. Из затопленного цоколя наверх потянулись тараканы и крысы, от сырости в доме завелись и другие насекомые.