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02:07, 26 ноября 2024Мир

Байден посетит инаугурацию Трампа

Белый дом: Байден посетит инаугурацию Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс, пишет РИА Новости.

«Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах», — сказал он. По словам Бейтса, действующий президент Соединенных Штатов и первая леди собираются исполнить это обещание.

Бейтс добавил, что Байден рассматривает это как важную демонстрацию приверженности демократическим ценностям США и уважению воли людей.

Ранее сообщалось, что у Капитолия начали строить сцену для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии.

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