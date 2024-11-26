Белый дом: Байден посетит инаугурацию Трампа

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс, пишет РИА Новости.

«Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах», — сказал он. По словам Бейтса, действующий президент Соединенных Штатов и первая леди собираются исполнить это обещание.

Бейтс добавил, что Байден рассматривает это как важную демонстрацию приверженности демократическим ценностям США и уважению воли людей.

Ранее сообщалось, что у Капитолия начали строить сцену для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии.