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23:02, 25 ноября 2024Мир

В США начали строить сцену для инаугурации Трампа

У Капитолия начали строить сцену для инаугурации Дональда Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Reuters

Сцену для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии. Для мероприятия традиционно будет задействовано все пространство Национальной аллеи, которая простирается от Капитолия до мемориала Линкольну.

Ранее прокурор попросил суд в Соединенных Штатах прекратить дело против Дональда Трампа. Политика пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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