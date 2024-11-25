В США начали строить сцену для инаугурации Трампа

У Капитолия начали строить сцену для инаугурации Дональда Трампа

Сцену для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии. Для мероприятия традиционно будет задействовано все пространство Национальной аллеи, которая простирается от Капитолия до мемориала Линкольну.

Ранее прокурор попросил суд в Соединенных Штатах прекратить дело против Дональда Трампа. Политика пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.