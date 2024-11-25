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22:25, 25 ноября 2024Мир

В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы в 2020 году

Прокуратура попросила суд закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокурор попросил суд в Соединенных Штатах прекратить дело против избранного президента США Дональда Трампа. Политика пытались привлечь по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия, сказано в ходатайстве, с которым ознакомились РИА Новости.

«После тщательного анализа Министерство юстиции сочло, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяются и на нынешнюю ситуацию», — говорится в ходатайстве спецпрокурора Джека Смита.

По его словам, запрет носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы. Специальный прокурор просит суд прекратить уголовное преследование без возможности обжаловать данное решение.

Ранее издание Business Insider написало, что Дональд Трамп может использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования. В статье говорится, что доказательства незаконных действий, совершенных политиком в роли президента, «запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете».

До этого стало известно, что Министерство юстиции США готовится закрыть федеральные уголовные дела против Трампа. Отмечалось, что чиновники министерства уже смирились с тем, что в ближайшее время не получится провести заседания по делу о штурме Капитолия

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