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05:30, 26 ноября 2024Путешествия

Блогер побывал на севере России и описал дома местных фразой «живут в железных бочках»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский путешественник и тревел-блогер побывал на севере страны и описал дома местных жителей фразой «живут даже в железных бочках». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в северных регионах России раньше использовали контейнеры и цистерны в качестве временного жилья для рабочих вахтовых поселков. «Однако постепенно временные решения закрепились и стали нормой для многих людей. Некоторые приспосабливают контейнеры под полноценное жилье, утепляют их, проводят коммуникации и даже обустраивают внутренние интерьеры», — рассказал он.

По словам блогера, к таким нестандартным решениям люди прибегают из-за недоступности квартир. Внешне бочки не выглядят как жилые помещения, однако внутри хозяева стараются навести уют. Вдоль стен располагаются кровати, а в середине проход. Окно часто бывает лишь одно, поэтому света в таких домах мало. Кроме того, в бочках есть автономное отопление.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал об одной удивившей его особенности жизни на севере России. Он пояснил, что мясо там продают в автобудках на улицах, «как в 1990-х».

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