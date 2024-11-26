Более десяти пассажиров затонувшей у берегов Египта яхты пропали без вести

Aljazeera: 16 пассажиров затонувшей у берегов Египта яхты пропали без вести

Более десяти пассажиров туристической яхты, затонувшей у берегов города Марса-эль-Алам в Египте, пропали без вести. Об этом пишет Aljazeera.

Уточняется, что на борту судна Sea Story, принадлежащего гражданину Египта, находилось 44 человека, среди них — 31 турист разных национальностей и 13 членов экипажа. По данным агентства, 28 человек удалось спасти — у них были лишь незначительные травмы, госпитализация никому не потребовалась. Поиски остальных 16 пассажиров яхты продолжаются.

По предварительным данным, судно потерпело крушение из-за внезапного столкновения с большой волной. Как сообщает издание Ahram Online, Египетское метеорологическое управление рекомендовало приостановить навигацию в Средиземном и Красном морях 24 и 25 ноября из-за непогоды.

Туристическая яхта затонула у побережья Красного моря в Египте 25 ноября. Генконсул России в Хургаде заявил, что российских туристов на ней не было.

