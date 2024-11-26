Бородина подарила дочери сумку за сотни тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина подарила дочери сумку Miu Miu за 290 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина подарила старшей дочери сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость преподнесла дочери черный пуховик бренда Alo Yoga и кожаную сумку хобо с золотой фурнитурой из ассортимента итальянской люксовой марки Miu Miu. Стоимость изделия на официальном сайте марки составляет 2750 долларов (290 тысяч рублей).

В октябре Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей. Знаменитость похвасталась приобретением в сером брендированном пакете Balenciaga.