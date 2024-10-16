Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина показала сумку Balenciaga за 400 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина показала роскошную сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость похвасталась приобретением, помещенным в серый брендированный пакет Balenciaga. Затем звезда достала аксессуар, демонстрируя его на камеру. На кадрах видно, что в руках Бородина держала черную сумку Rodeo, выполненную из гладкой телячьей кожи.

Известно, что стоимость изделия на официальном сайте составляет 4,29 тысячи долларов (416 тысяч рублей).

Ранее в октябре хирург раскрыл стоимость всех пластических операций Ксении Бородиной. Врач заявил, что знаменитость прибегала к коррекции формы носа, а также выполняла контурную пластику губ, которой, по его словам, уже не удивить.