Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:38, 11 октября 2024Ценности

Хирург раскрыл стоимость всех пластических операций Ксении Бородиной

Хирург Агапов: Ксения Бородина потратила на пластику более двух миллионов рублей
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость всех пластических операций российской телеведущей Ксении Бородиной. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Врач заявил, что знаменитость прибегала к коррекции формы носа, а также выполняла контурную пластику губ, которой, по его словам, уже не удивить. «Изменилось положение хвостов бровей и височная область — либо это хороший макияж, либо сделана эндоскопическая периорбитопластика», — добавил специалист.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

При этом Агапов уточнил, что стоимость контурной пластики губ варьируется от 30 до 300 тысяч рублей, ринопластики — от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а эндоскопическая перербитопластика стоит в пределах миллиона. Таким образом, в целом Бородина могла потратить на манипуляции более 2 миллионов рублей.

В сентябре была раскрыта стоимость всех пластических операций Оксаны Самойловой. По словам врача, знаменитость прибегала к липоскульптурированию и другим видам коррекции внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

      Минобразования Украины поддержало полный запрет русского языка в школах

      В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

      При столкновении автобуса и бетономешалки на российской трассе пострадали 14 человек

      Очередную «Черную дыру» спустили на воду

      На Украине задержали участника ИГИЛ

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Замминистра обороны Украины уволили через полгода после назначения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше