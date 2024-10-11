Хирург раскрыл стоимость всех пластических операций Ксении Бородиной

Хирург Агапов: Ксения Бородина потратила на пластику более двух миллионов рублей

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость всех пластических операций российской телеведущей Ксении Бородиной. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Врач заявил, что знаменитость прибегала к коррекции формы носа, а также выполняла контурную пластику губ, которой, по его словам, уже не удивить. «Изменилось положение хвостов бровей и височная область — либо это хороший макияж, либо сделана эндоскопическая периорбитопластика», — добавил специалист.

При этом Агапов уточнил, что стоимость контурной пластики губ варьируется от 30 до 300 тысяч рублей, ринопластики — от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а эндоскопическая перербитопластика стоит в пределах миллиона. Таким образом, в целом Бородина могла потратить на манипуляции более 2 миллионов рублей.

В сентябре была раскрыта стоимость всех пластических операций Оксаны Самойловой. По словам врача, знаменитость прибегала к липоскульптурированию и другим видам коррекции внешности.