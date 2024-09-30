Раскрыта стоимость всех пластических операций Оксаны Самойловой

Хирург Денис Агапов: Оксана Самойлова потратила на пластику 2,5 миллиона рублей

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость всех пластических операций российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам врача, знаменитость прибегала к липоскульптурированию и другим видам коррекции внешности. При этом Агапов подчеркнул, что на все вмешательства звезда потратила 2,5 миллиона рублей.

«У Оксаны Самойловой выполнена эндоскопическая подтяжка висков, так называемый эндоскопический височный лифтинг или эндоскопическая периорбитопластика. Выполнена верхняя блефаропластика, поскольку у нее раскрылась борозда верхнего века и ушли жировые пакеты, выполнена ринопластика и контурная пластика по лицу — скулы, губы, контур нижнего края нижней челюсти», — уточнил специалист.

Ранее в сентябре хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Анны Седоковой. Врач Денис Агапов заявил, что стоимость всех вмешательств бывшей солистки группы «ВИА Гра» составила до трех миллионов рублей.