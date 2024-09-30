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14:25, 30 сентября 2024Ценности

Раскрыта стоимость всех пластических операций Оксаны Самойловой

Хирург Денис Агапов: Оксана Самойлова потратила на пластику 2,5 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость всех пластических операций российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам врача, знаменитость прибегала к липоскульптурированию и другим видам коррекции внешности. При этом Агапов подчеркнул, что на все вмешательства звезда потратила 2,5 миллиона рублей.

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«У Оксаны Самойловой выполнена эндоскопическая подтяжка висков, так называемый эндоскопический височный лифтинг или эндоскопическая периорбитопластика. Выполнена верхняя блефаропластика, поскольку у нее раскрылась борозда верхнего века и ушли жировые пакеты, выполнена ринопластика и контурная пластика по лицу — скулы, губы, контур нижнего края нижней челюсти», — уточнил специалист.

Ранее в сентябре хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Анны Седоковой. Врач Денис Агапов заявил, что стоимость всех вмешательств бывшей солистки группы «ВИА Гра» составила до трех миллионов рублей.

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      Екатерина Ештокина
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